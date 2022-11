Um homem de 67 anos teve seu carro furtado ao descer do veículo e deixar ligado para conversar com um amigo taxista no terminal rodoviário de Alta Floresta. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (18). O motorista estava conversando com o seu amigo, em dado momento ele visualizou alguém saindo com seu veículo, ele entrou no táxi e tentou segui-lo, mas sem êxito.

De acordo com a polícia, o motorista fez a aquisição do veículo a pouco tempo e não tinha dados pois foi feita uma procuração do veículo para seu nome e que esta que estava dentro do carro furtado, ele relatou a PM que a únicas características que sabe sobre o veículo é que se trata de um pálio weekend de cor prata e que a placa Mercosul com final 9.

A Polícia em posse das informações, realizou rondas pela região, porém não conseguiram encontrar o veículo. Na manhã deste sábado (19), a vítima informou a PM que localizou o veículo abandonado na avenida Ariosto da Riva, próximo a uma loja de produtos agropecuários.