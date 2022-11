Desde as primeiras horas desta quinta-feira, 24 de novembro, policiais da PRF e Policia Federal, estão cumprindo mandados de busca e apreensão e prisão de manifestantes envolvidos no ataque as viaturas e patrocinadores e líderes do movimento que interditou a rodovia BR 163 em Novo Progresso.

A polícia federal investigou e pediu a prisão ao menos 20 pessoas e tem como objetivo identificar os patrocinadores dos atos considerado Golpistas pela justiça Brasileira. O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a polícia Federal, que repassou para aguardar o final da operação para divulgar o resultado para a imprensa.

Entenda o caso

Manifestantes atiraram em equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tentavam realizar o desbloqueio de um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no Pará. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (7) e um vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Um agente foi ferido no local, mas passa bem. Além do agente, uma criança passou mal com problemas respiratórios pelo uso de gás durante a ação e precisou ser socorrida.