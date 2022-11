Policiais militares do 12º Batalhão prenderam cinco homens e uma mulher suspeitos de roubos, em Sorriso, na noite desta quarta-feira (23.11). Com a quadrilha, foram apreendidas uma arma de fogo e munições de vários calibres.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 12º BPM procurava por um grupo criminoso, que teria invadido uma loja de eletrodomésticos e ameaçado os funcionários com uma arma de fogo. Os policiais militares foram informados que os suspeitos estavam divididos em dois veículos.

De posse das informações, e com as características dos veículos, as equipes policiais tiveram êxito em encontrar os dois carros juntos e os abordaram no bairro Industrial Nova Prata.

Ao serem questionados sobre o roubo, os suspeitos confirmaram os fatos e afirmaram que teriam uma arma de fogo em uma residência próxima do local da abordagem.

Os policiais militares se deslocaram até o endereço informado e, durante as buscas, encontraram uma arma de fogo, do tipo revólver calibre .32, bem como munições e carregadores para armas de calibre .38 e 9mm.

Diante dos fatos, a quadrilha recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Sorriso, junto com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.