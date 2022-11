Risco lesivo à integridade física e ao patrimônio da população local são evitados

Desde o dia 30/10 o estado de Mato Grosso vem sofrendo ataques de violência em diversas escalas. As manifestações, que no início eram pacíficas, evoluíram, em sua maioria, para atos criminosos. São ocorrências violentas e criminosas no período noturno com homens encapuzados e utilizando-se de rojões, “miguelitos”, barricadas, pedras, além de armas de fogo de diversos calibres. Em diversos pontos, houve também depredação do patrimônio público.

Em Comodoro/MT, na madrugada de sábado (19), a PRF foi acionada por usuários para verificar a instalação de artefatos explosivos na BR 174. A equipe constatou a existência de furos na via e dinamite. Na manhã do mesmo dia, uma equipe especializada do BOPE – PM/MT realizou a detonação dos explosivos, de forma que o potencial destrutivo do artefato foi constatado. Caso os criminosos obtivessem êxito no atentado, seria ocasionado risco lesivo à integridade física e ao patrimônio da população local.

No mesmo dia, além de diversos outros atentados no estado, houve em Sapezal/MT, a tentativa de incêndio a pneus e maquinário agrícola para obstruir a pista; em Campo Verde/MT, árvores foram derrubadas no meio da pista com a mesma finalidade; em Nova Mutum/MT, “miguelitos” foram encontrados embaixo dos pneus de caminhões para impedir que se deslocassem; já em Lucas do Rio Verde/MT, um posto de atendimento a usuários da Rota do Oeste sofreu um atentado por parte de um grupo criminoso.