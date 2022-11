A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) em conjunto com a Delegacia de Sorriso, recuperou o valor de R$ 5,5 mil de uma vítima de estelionato.

A vítima de 23 anos procurou a Delegacia de Polícia de Sorriso para registrar a ocorrência.

O comunicante informou que viu no Facebook um anúncio de venda de uma motocicleta e entrou em contato com o anunciante. Durante a conversa o suspeito contou que estava vendendo o veículo por um valor mais baixo pois precisava do dinheiro para tratamento de saúde. Em seguida, o suspeito informou que sua "sobrinha" iria mostrar a moto para a vítima.



Depois de ver o veículo, o comunicante realizou o PIX do valor acordado de R$ 5,5 mil para a conta bancária indicada pelo suspeito. Porém ao chegar no cartório a vítima descobriu que havia caído em um golpe.

Diante das informações os policiais civis de Sorriso passaram a apurar os fatos e para dar apoio acionaram a DRCI que por meio de bloqueio bancário conseguiu recuperar o valor total subtraído da vítima.



As investigações continuam para identificar e responsabilizar os autores do crime.