Policiais militares do 12º Batalhão prenderam, na madrugada desta terça-feira (29.11), quatro pessoas por formação de quadrilha, furto, ameaça e recuperaram R$ 28 mil em espécie e diversos megahair, no bairro Village, em Sorriso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta da meia-noite, os militares foram acionados para se deslocarem até uma residência na Rua Peixoto de Azevedo, após uma denúncia de furto no local.

A vítima relatou que saiu de casa às 16h e, quando retornou, encontrou a porta do seu quarto arrombada. Segundo ela, teria sido subtraída uma bolsa contendo R$ 70 mil e alguns exemplares de cabelo de aplique.

Em diligência, os militares identificaram que os suspeitos reviraram alguns cômodos da casa, e, durante conversa com outros moradores da residência, dois deles apresentaram divergências e confessaram participação no crime. Os suspeitos também apontaram outros dois comparsas, com quem teriam divididos o dinheiro furtado.

Os integrantes da quadrilha ainda relataram que teriam jogado as bolsas da vítima na ponte da MT-242.

Durante as buscas nos endereços apontados pelos suspeitos, os militares conseguiram recuperar apenas R$ 28 mil e alguns pertences da vítima. Consta, ainda, que um dos suspeitos chegou a ameaçar a vítima em razão da denúncia. Ambos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.