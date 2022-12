Jovem identificado como Richardy Joseph Ferreira, de 17 anos, foi assassinado na noite de quinta-feira (1), dentro de um carro na rua Gramado, no bairro Mario Raiter, em Sorriso. Dois jovens que estavam com ele foram baleados. Os 3 são suspeitos de traficar na região.

De acordo com as informações, PM foi acionada por volta das 21h, quando populares relataram um possível homicídio. Na cena, encontraram uma Saveiro prata, com placas de Lucas do Rio Verde, com uma pessoa baleada dentro.

Segundo os policiais, várias cápsulas de calibre de pistola .40 e .380 foram encontradas no local, que foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial.

Mais vítimas

Enquanto a PM atendia a ocorrência, foi acionada pela equipe do Pronto-Atendimento da cidade após a entrada de dois pacientes baleados. No local, foi descoberto que os jovens de 21 e 24 anos estavam com a vítima Richardy.

Eles contaram que foram abordados por duas motos com 4 pessoas, que tentaram fugir, mas acabaram baleados pelo grupo. No carro, a polícia encontrou ainda porções de maconha e um caderno com anotações do tráfico.

Um dos suspeitos teve alta e acabou preso. O outro foi transferido para o Hospital Regional. Polícia investiga.