Para aplicar o golpe, o suspeito disse que havia descoberto o motivo da piora do paciente e precisa fazer novos exames

A Polícia Civil, por meio da delegacia de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, recuperou na sexta-feira (02.12) mais de R$ 4,6 mil, subtraídos de uma vítima no golpe do “falso médico”. O golpista entrou em contato com a filha de um paciente em tratamento em um hospital da Capital, se passando por médico, para solicitar valores para realização de novos exames.

As investigações iniciaram após a vítima procurar a Delegacia de Estelionato, relatando que o seu pai está internado na UTI de um hospital de Cuiabá e que na quinta-feira (01), recebeu uma ligação de uma pessoa, que se apresentou como médico e disse que havia descoberto o motivo da piora do paciente, mas que para comprovar seria necessário a realização de exames complementares.

Acreditando falar com um médico, a vítima fez a transferência do valor solicitado via pix, quando novamente o golpista entrou em contato, dizendo que havia passado o valor errado e pedindo uma nova transferência. O suspeito ainda disse que o valor seria ressarcido à vítima e pediu seus dados pessoais para estorno posterior.

Após realizadas as transferências, o suspeito apagou todas as mensagens e bloqueou a vítima. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Delegacia de Estelionato entrou em contato com o setor antifraudes de duas agências bancárias, conseguindo o bloqueio do valor de R$ 4.662 subtraídos da vítima. O valor será restituído após algumas providências de praxe junto aos bancos.

Segundo o delegado que atuou na ação, Pablo Carneiro, as investigações seguem em andamento em inquérito policial instaurado na Delegacia de Estelionato com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos no crime.