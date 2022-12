Um homem envolvido em diversos furtos praticados principalmente contra vítimas mulheres em Tangará da Serra (239 km a Médio-norte de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (03.12), durante monitoramento realizado pelos policiais da Divisão Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. Com o suspeito, de 44 anos, foram apreendidos diversos objetos de origem ilícita, como eletrodomésticos, produtos alimentícios, valores em dinheiro e documentos de vítimas.

A equipe da Derf há quase 30 dias vinha realizando diligências com o objetivo de identificar o autor de uma série de furtos praticados no município, todos tendo como vítimas mulheres. Em pelo menos, 16 ocorrências registradas, as vítimas relataram as mesmas características físicas e o mesmo modo de ação do suspeito, levando a possibilidade de se tratar da mesma pessoa.

No sábado (03), o suspeito, que utilizava uma motocicleta Honda vermelha para prática dos crimes, voltou a agir fazendo cinco novas vítimas. Ele aproveitava momentos de distração das vítimas para praticar os furtos. Imediatamente após a comunicação dos fatos, os policiais da Derf de Tangará da Serra iniciaram as diligências, conseguindo identificar a placa do veículo utilizado pelo suspeito.

Em continuidade as diligências, os policiais foram até o endereço do investigado, onde flagraram o momento em que ele saia da residência em posse de sacolas. Com informações de que ele tinha o costume de jogar os objetos das vítimas em residências aleatórias da cidade, os policiais realizaram o monitoramento, flagrando o momento que o suspeito arremessou uma das sacolas em uma casa no bairro Jardim Floriza.

Os policiais decidiram realizar a abordagem do suspeito, que ao perceber a presença da equipe tentou empreender fuga, rumo a sua residência. Ele chegou a entrar na casa e trancar a porta, porém percebendo o cerco policial, decidiu se entregar à Polícia.

Em buscas no interior do imóvel, foram encontradas diversas mercadorias e produtos alimentícios adquiridos com os cartões de vítimas, R$ 330 em dinheiro, diversos aparelhos celulares, além da motocicleta que utilizava para cometer os crimes. Questionado sobre os objetos subtraídos das vítimas de sábado (03), ele revelou que havia jogado em residências da cidade.

Os policiais deram continuidade às diligências, conseguindo recuperar os objetos que foram restituídos para as vítimas. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Derf de Tangará da Serra, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante.