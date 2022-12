Mesmo estando separada há algum tempo, uma mulher de 28 anos disse que é perseguida, coagida e ameaçada pelo ex-marido. Final de semana aconteceu mais um episódio, foi quando a vítima resolveu contar que a retaliação por causa do final do relacionamento acontece desde o mês de julho.



Ela inclusive denunciou que uma situação grave foi no final do mês de agosto, dia em que o suspeito foi visitar as filhas e surgiu uma discussão que quase termina em tragédia. “Ele enforcou a vítima. “Colocou uma faca de cozinha no abdômen dela, perguntando se a vítima estaria tendo relação com outra pessoa”, registrou a PM, ao ressaltar que na época a mulher disse não ter acionado a Central de Operações porque ficou com medo.



Mas agora no final de semana, a vítima resolveu acionar uma equipe da PM depois que recebeu uma mensagem via Whatsapp, onde o suspeito dizia que iria até seu serviço e lhe matar. A PM foi ao endereço, fez diligência em outros locais, mas não encontrou o suspeito que deverá ser intimado pela Delegacia.