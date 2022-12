Um dos ocupantes do veículo onde estava a droga é o funcionário de uma mulher que foi abordada pela Polícia Civil em Tapurah

Uma ação conjunta da Delegacia da Polícia Civil de Tapurah e a Polícia Militar levou à apreensão de, aproximadamente, 160 tabletes de cloridrato de cocaína na manhã desta terça-feira (06.12). O veículo que transportava a droga, um modelo Hyundai I30, foi interceptado pela PM próximo à cidade de Jangada.

A Delegacia de Tapurah recebeu informações que duas pessoas em atitude suspeita estavam próximas a um posto de combustível na localidade de Groslândia e, depois, entraram em um veículo Hyundai e saíram sentido à Lucas do Rio Verde.

Durante diligências na rodovia para checar o paradeiro do veículo, os policiais civis receberam a informação de que uma camionete modelo Amarok, branca, estava parada próxima da rodovia. Ao chegar ao local indicado, a equipe sinalizou a condutora, que desceu do veículo.

Os policiais sentiram que vinha da camionete um forte odor de susbstância entorpecente. Ao questionar a condutora, ela informou que alugou o veículo em Tapurah e que a camionete estava com um funcionário seu, que foi a Sinop, mas o veículo teria apresentado defeito e parou na MT-449. A mulher alegou que foi ao local, com seu veículo Hyundai I30, para prestar socorro e emprestou seu carro para que o funcionário seguisse viagem.

Com as informações coletadas sobre o Hyundai I30, a equipe da Delegacia de Tapurah repassou os dados do veículo à PM, que conseguiu interceptar o carro na BR-163, na altura do município de Jangada. Os policiais tentaram abordar o veículo, que não obedeceu aos sinais sonoros e fugiu no sentido à Várzea Grande. Após fazer o acompanhamento, a equipe da PM necessitou fazer disparos contra o veículo, que seguia em alta velocidade na rodovia, próximo a uma praça de pedágio foi possível alacançar o Hyundai I30.

Durante a busca no veículo, foram localizados cinco sacos com 160 tabletes de cloridrato de cocaína. Os ocupantes, dois adultos de 18 e 25 anos, e uma adolescente de 14 anos foram encaminhados à Delegacia de Rosário Oeste. Um dos ocupantes é o funcionário da mulher que foi abordada em Tapurah.

A investigação segue pela Delegacia da Polícia Civil em Tapurah que apura quem era o proprietário da droga apreendida.