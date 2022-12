O homem é de Goiás e estava em Mato Grosso

Na noite do dia 5 de dezembro, em Nova Santa Helena/MT, no km 946 da BR-163, foi dado ordem de parada a um automóvel GM/Corsa. Durante conversa com o condutor perceberam-se falas desencontradas e duvidosas, que elevaram o nível de suspeição da equipe.

Na fiscalização, ficaram constatados algumas informações incongruentes na CNH apresentada pelo indivíduo. Ao ser indagado sobre as inconsistências encontradas, o cidadão admitiu seu nome verdadeiro e declarou que o documento continha informações ideologicamente falsas, emitidas a partir de outros documentos igualmente falsos - RG, CPF e Certidão de Nascimento.

Após consulta do nome verdadeiro em sistema da segurança pública, a equipe constatou que havia, em desfavor dele, um mandado de prisão em aberto pelo crime de Tráfico de Drogas emitido pelo TJGO. O detido, o mandado de prisão e os documentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Sinop/MT e apresentados à Autoridade Policial.