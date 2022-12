Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 11º Batalhão prenderam um homem de 19 anos por porte ilegal de arma, no final da tarde desta terça-feira (06.12), em Sinop. Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo, do tipo espingarda calibre .22.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial estava em patrulhamento, no bairro Vila Mariana, quando recebeu denúncias sobre um homem suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas e que estaria morando na região.

Diante dos fatos, os policiais militares intensificaram as diligências e abordaram um homem, com as mesmas características apontadas na denúncia. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado sobre as práticas ilícitas, o suspeito revelou possuir armas de fogo em sua residência.

Os policiais militares se deslocaram para a residência, junto com o suspeito, e realizaram buscas no local. Dentro do quarto do suspeito, foram localizadas duas espingardas de pressão adaptadas para calibre .22, sem documentos de registros.

Na sequência, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sinop, junto do armamento apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências.