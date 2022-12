A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira (15.12), em Sorriso, a prisão de um caminhoneiro acusado por estupro contra a própria filha. A localização do acusado foi feita pela equipe da Delegacia de Sorriso. O homem de 49 anos reside no município e foi capturado enquanto trabalhava, no bairro Industrial.

De acordo com o delegado Eugênio Rudy, o crime ocorreu em 2011, em Comodoro, na região oeste de Mato Grosso. O mandado de prisão em aberto foi cumprido após a Polícia civil de Comodoro entrar em contato com a equipe de Sorriso, e os investigadores do Núcleo de Inteligência conseguiram fazer a prisão.

Após o cumprimento do mandado, o criminoso foi encaminhado à unidade prisional de Sorriso, onde aguardará decisão para ser recambiado a Comodoro.