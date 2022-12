Com o intuito de trazer maior segurança e intensificar o policiamento para o combate da criminalidade em todo Estado de Mato Grosso foi lançada simultaneamente na manhã desta sexta-feira (16), a Operação Final de Ano.

Em Alta Floresta o lançamento da operação foi realizado em frente a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) e contou com o efetivo da PM e dos integrantes do Batalhão de Proteção Ambiental.

O tenente-coronel PM Benedito, comandante do 9º Comando Regional, esteve presente ao evento e falou sobre o lançamento da operação em Alta Floresta e municípios que compõem o Comando Regional. “O principal foco desta operação é trazer durante este período festivo de fim de ano, que compreende o Natal e o Ano Novo, trazer uma maior sensação de segurança para o pessoal da nossa regional, que vai de Colíder até Aripuanã e Nova Bandeirantes”, pontuou.

Conforme o coronel este reforço do policiamento deve ocorrer em todos municípios que compreende ao 9º comando regional, tendo três pontos específicos como base , “a gente criou três grandes polos, que vai ser Colíder, Nova Bandeirantes e Alta Floresta e durante a semana nós vamos estar aumentando o número de policiais nessas regiões”, todo efetivo da Polícia Militar será empregado, inclusive com a suspensão das ações administrativas neste período, todas as cidades assim terão reforços dos demais municípios para a intensificação.

A operação Lei seca foi dividida em duas fases, a 1ª fase teve início hoje (16) e segue até o dia 25 de dezembro, a 2ª fase voltada para o período de ano novo terá início no dia 26 de dezembro e segue até o dia 01 de janeiro de 2023.

A Polícia Militar já tem realizado diversas ações como barreiras e operação Lei Seca, agora neste final de ano empregando efetivo total deve realizar o policiamento ostensivo geral tanto a pé quanto motorizado nos perímetros urbanos, em todo o Estado de Mato Grosso.