Daniela já ocupava o cargo de diretora de Execuções Estratégicas na gestão de seu antecessor, delegado Mário Dermeval, que ficou à frente da instituição por quatro anos

O governador Mauro Mendes nomeou nesta segunda-feira (19.12) a delegada Daniela Silveira Maidel como delegada-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo biênio 2023-2024. Ela será a primeira mulher a comandar a instituição.

"Temos investido muito na Polícia Civil ao longo dos últimos anos e não temos dúvida de que a delegada irá entregar grandes resultados à frente da instituição. Ela é a primeira mulher a comandar a Polícia Civil, e chega ao cargo pela sua competência e dedicação no trabalho pela corporação", manifestou o governador.

Daniela foi escolhida por meio de uma lista tríplice apresentada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia, após votação realizada no dia 7 de outubro. A delegada foi a mais votada pelos colegas, recebendo 204 dos 249 votos válidos.

"Fico muito honrada com a indicação do governador Mauro Mendes. Nos últimos anos tivemos aportes consideráveis de investimentos na área de investigação e, agora, a intenção é usar esses meios para aprimorar nossas atividades. Vamos continuar trabalhando para consolidar a Polícia Civil como uma instituição moderna, e cada vez mais apresentar investigações de qualidade, que é a perspectiva da Polícia Civil", afirmou.

Daniela já ocupava o cargo de diretora de Execuções Estratégicas na gestão de seu antecessor, delegado Mário Dermeval Aravechia de Resende, que ficou à frente da Polícia Civil por quatro anos.

Perfil

Daniela Silveira Maidel é natural de Santa Catarina, onde se formou em Direito pela Universidade de Itajaí. Ingressou na Polícia Civil no ano de 2001 e foi titular da Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro por 5 anos.

Foi delegada adjunta no antigo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisc-Norte), atualmente 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé. Em 2007 foi titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso, de Várzea Grande, onde permaneceu por 8 anos. Foi diretora-geral adjunta em 2016 e delegada regional de Várzea Grande em 2017.