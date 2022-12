Militares identificaram suspeitos por meio de imagens de câmeras de segurança de onde vítima foi rendida

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, na noite desta quinta-feira (22.12), dois homens, de 22 e 25 anos, suspeitos de roubarem uma policial militar, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Durante ação, a equipe recuperou veículo da vítima, um colete balístico, um cinto de guarnição e apreendeu duas armas de fogo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi rendida por um dos suspeitos, na manhã desta quinta-feira, no bairro Grande Terceiro, enquanto estacionava o veículo Peugeot, branco, momento em que foi rendida.

Durante ação, o homem rendeu a militar, pegou o cinto de guarnição, uma arma de fogo, dois carregadores, 22 munições e outros apetrechos. O suspeito obrigou a vítima a sair do carro e correr de costas, momento em que saiu sentido Avenida Carmindo de Campos.

Em diligência e diante de imagens de câmeras de segurança, as equipes receberam informações da localização do suspeito, que reside no bairro Dom Aquino. Os militares se deslocaram até o local e identificaram o suspeito, que ao perceber a presença da polícia, tentou fugir pulando o muro dos fundos da casa.

Questionado sobre o roubo, o homem confessou autoria. Ainda, que a chave do veículo estava em um armário dentro da casa e a arma levada estava com um segundo suspeito, em outra residência.

Em ato contínuo, a equipe rapidamente identificou o comparsa, que também tentou fugir da abordagem policial. À PM, ele disse que as armas estavam em uma mochila, atrás da porta. No local, foram encontradas arma que pertence à vítima e outra utilizada no crime, além de diversas munições.

A dupla confessou ainda que o veículo foi abandonado na Rua das Flores, no bairro Paiaguás, onde foi localizado também o restante dos equipamentos pertencentes da policial militar, como um colete balístico, um cinto de guarnição completo e munições.