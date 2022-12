Ação ocorreu em um ponto próximo a divisa com o estado do Pará, na BR-158; droga estava escondida em assoalho de caminhão

Ação integrada da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta sexta-feira (23.12), um casal por tráfico e apreendeu 188 tabletes de substância análogas à cocaína, na BR-158, em Vila Rica (1.116 km de Cuiabá). A carga equivale aproximadamente a 200 quilos de entorpecentes.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe realizava um bloqueio viário em um ponto próximo à divisa do estado do Pará, quando o condutor de um caminhão modelo Ford passou pelo local. Os militares identificaram que o veículo apresentava alguns danos nas faixas retrorrefletivas traseiras.

Ao ser abordado, o motorista demonstrou nervosismo e começou a se contradizer, apresentando informações desconexas, bem como não soube informar o destino final da viagem. Ainda durante diligência, os militares identificaram um fundo falso, local onde encontraram os 188 tabletes de cocaína. O suspeito não informou a origem e destino da droga.