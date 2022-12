Um homem de 29 anos acionou a Polícia Militar depois de ter sido agredido na manhã de ontem (27). O caso foi registrado como lesão corporal no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, após ex-casal se desentender na busca das crianças.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 08h, o homem relatava que foi até a casa da ex-namorada buscar as duas filhas do ex-casal. Que uma das crianças já estava no interior do seu veículo, a babá havia adentrado a residência para buscar a outra criança quando a mãe chegou em sua direção e desferiu um soco em seu rosto.

Diante as discussões a mulher tirou a criança do veículo. Uma guarnição se deslocou até o endereço, onde o homem relatou que após pegar a criança a mulher mandou ele ir embora. Por sua vez, a mulher de 26 anos relatou que avisou a babá que não era para entregar as crianças para o pai delas, que antes de sair de casa o pai chegou para buscar, que quando foi buscar a criança que já estava no veículo, foi empurrada e empedida de pegar a criança.

A mulher relatou ainda que o ex-namorado tentou invadir a sua residência. Que falou ao pai das crianças que era para buscá-las somente a noite. O homem apresentava lesões nos lábios, a mulher não apresentou lesões. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.