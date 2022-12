Confessaram participação no crime e afirmaram que o armamento seria revendido

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (28.12), em Sorriso, um homem, de 20 anos, e apreendeu um adolescente, de 15 anos, após furto a um estabelecimento comercial. Com a dupla, foram recuperadas três armas de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares do 12º BPM foram informados sobre o furto em uma casa de pesca, no bairro Jardim Aurora. Ao chegarem ao local, os proprietários lhes afirmaram que os suspeitos teriam levado diversos armamentos vendidos no estabelecimento.

A equipe recolheu as imagens do circuito interno e iniciaram as diligências. No período da noite, a PM recebeu denúncias anônimas informando sobre a localização de duas espingardas, escondidas em uma região de mata.

Os policiais militares foram até o endereço e localizaram as armas. Na sequência, a equipe da Força Tática do 3º Comando Regional foi acionada para dar apoio à ocorrência e monitorar o local, aguardando os suspeitos retornarem em busca das armas escondidas.

Momentos depois, um homem se aproximou e foi abordado pelos policiais da Força Tática. Ao ser questionado, confessou sua participação no furto ao estabelecimento e afirmou que estava na companhia de um comparsa. O criminoso ainda disse que o armamento furtado seria vendido e o dinheiro, repassado a uma organização criminosa.

Perguntado sobre o seu comparsa, ele informou o endereço dele. Os policiais militares se deslocaram até a residência do segundo suspeito, que foi detido no local. Em trabalho de buscas, um revólver de ar comprimido foi localizado e apreendido.

Diante da situação, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Sorriso, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências. No local, também estiveram presentes os proprietários do estabelecimento, que recuperaram os produtos furtados.