Prejuízo estimado para os criminosos é de aproximadamente R$ 480 mil reais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso, na tarde do dia 30, realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas na BR 364, próximo ao km 387, em Cuiabá-MT, interceptou, com o auxílio do cão farejador, um carregamento de pasta base de cocaína sendo transportado por um homem que viajava em um ônibus com itinerário Cuiabá x Brasília.

Durante a abordagem realizada com todos os passageiros notou-se que um dos indivíduos demonstrou bastante nervosismo com a presença da equipe policial, não soube responder perguntas simples, como: para onde ia, onde iria ficar, bem como suas mãos permaneceram trêmulas, avistado embaixo da sua poltrona uma mochila e questionado de quem seria a mesma, o homem prontamente informou ser sua, sendo localizado 4 tabletes de pasta base de cocaína, questionado sobre a droga, este se manteve em silêncio.

No total, 4 kg da droga ilícita, que eram transportados na bagagem pessoal, foram encontrados e encaminhados à Polícia Judiciária. O infrator foi conduzido e permanecerá à disposição da Justiça.