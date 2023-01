A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Sinop e Delegacia Especializada de Crimes Informáticos (DRCI), recuperou R$ 17 mil subtraídos de uma vítima por meio de um golpe aplicado por uma pessoa que se passava por funcionário do banco.

As investigações iniciaram no domingo (08.01), quando a vítima, de 65 anos, procurou a Delegacia de Sinop, relatando que havia recebido uma mensagem de uma suposta funcionária do banco, com uma proposta de redução de valor de empréstimo consignado.

A vítima aceitou a proposta, porém após todas as orientações da funcionária, verificou que foi realizado um empréstimo, sem sua autorização. Ao perceber a transação, a vítima questionou a suposta funcionária, que passou várias chaves pix, em que a vítima fez depósitos. Somente depois dos fatos, descobriu que havia caído em um golpe.

Assim que receberam a comunicação dos fatos, os policiais da Delegacia de Sinop entraram em contato com a equipe da DRCI que junto ao setor antigolpe da agência bancária conseguiu bloquear o valor de R$ 17 mil subtraídos da vítima.