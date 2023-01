Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por crime contra o patrimônio público, em Sinop, nessa segunda-feira (09). O suspeito arremessou uma pedra contra a porta de vidro da Defensoria Pública do município. A prisão foi feita por policiais militares do 11º Batalhão.

A porta de vidro foi quebrada e os estilhaços ficaram espalhados pelo chão. O suspeito não chegou a invadir o prédio.

Acionada, a PM recebeu a informação de que o suspeito do ataque ainda estava na região. Os militares realizaram diligências em volta do prédio da instituição com apoio de outras unidades e encontraram o suspeito, que confessou o ataque. O homem não apresentava sinais de embriaguez e nem de outro tipo de produto ilícito. O suspeito foi encaminhado à delegacia.

A depredação do patrimônio público é um ato que não causa prejuízo somente ao Estado, mas a toda a sociedade. O artigo 163 do Código Penal prevê que "destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia” é crime.

A pena em caso de condenação por dano simples é detenção de um a seis meses, ou multa de um a seis salários mínimos (R$ 1.045 a R$ 6.270). Se houver dano qualificado, a pena é detenção de seis meses a três anos, além de multa de um a seis salários mínimos.