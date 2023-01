Empresa não possuía registro no órgão competente e não obedecia normas previstas na legislação

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e ficais da Vigilância Sanitária Municipal de Cuiabá apreenderam aproximadamente 825 quilos de produtos de origem animal, entre carne bovina, de frango e linguiça, nesta quinta-feira (12.01), em um açougue localizado no bairro Cidade Alta, na Capital.

Durante a fiscalização no estabelecimento, foi constatado que o açougue compra carcaças, desossa e acondiciona as carnes em embalagens com a sua própria marca de forma irregular. “Para realizar esse processo a empresa precisa possuir registro no órgão competente, obedecer normas de estrutura e de processamentos previstos na legislação e ter o acompanhamento de fiscais do órgão”, explica o delegado da Decon, Rogério Ferreira.

O açougue já havia sido notificado anteriormente, porém continuava atuando com o procedimento. Os produtos de origem animal apreendidos terão que ser descartados pelo responsável pelo local, uma vez que não podem ser comercializados e nem utilizados para a alimentação humana por falta de inspeção.

A Polícia Civil instaurou procedimento investigatório e deve ouvir os fiscais da Vigilância Sanitária e os responsáveis legais pelo açougue, nos próximos dias, para esclarecer os fatos.