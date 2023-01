Na residência que servia como boca de fumo foram apreendidos cerca de 2 kg de maconha e muitos comprimidos de ecstasy

Entorpecentes e cestas básicas foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (13.01), em Lucas do Rio Verde, na residência de um traficante, no bairro Jaime Seiti Fuji. O suspeito, de 25 anos, foi preso anteriormente pela Polícia Militar.

As diligências da Polícia Civil tiveram início após a prisão em flagrante do suspeito, que já vinha sendo investigado realizada pela Delegacia de Lucas do Rio Verde. Na residência, os investigadores apreenderam quatro tabletes de maconha, porções de pasta base, 120 comprimidos de ecstasy.

No local, os policiais encontraram, ainda, 42 cestas básicas que seriam distribuídas a moradores do bairro a mando de facção criminosa. Todo material foi encaminhado à Delegacia de Lucas do Rio Verde, que continua com as diligências a fim de deter mais pessoas pelos crimes de tráfico de drogas.