Seis homens, com idades entre 23 e 41 anos, suspeitos de invadirem uma propriedade rural foram presos pelos crimes de formação de quadrilha, ameaça e porte ilegal de arma, na tarde deste domingo (15.01), em Feliz Natal. Na ação, a PM apreendeu 12 armas de fogo e 994 munições de diversos calibres.

Conforme o boletim de ocorrência, na tarde de sábado (14) as equipes policiais das cidades de Feliz Natal e Vera receberam denúncias sobre uma quadrilha que teria invadido uma propriedade rural. As vítimas relataram que os suspeitos retiraram as placas de identificação, adentraram a casa e realizaram ameaças de morte contra os proprietários do local. Segundo informações das vítimas, os criminosos estavam fortemente armados e teriam fugido em quatro caminhonetes.

De imediato, as equipes policiais solicitaram apoio da Força Tática do 3º Comando Regional, que iniciou as diligências pela estrada vicinal nos arredores da propriedade rural. Já no domingo (15), por volta de 12h30, a equipe visualizou duas caminhonetes transitando de forma suspeita pela região e abordaram os seis ocupantes dos veículos.

Em revista pessoal, a PM identificou que cada suspeito estava com pelo menos uma arma de fogo. Também encontraram quatro espingardas, três revólveres de calibre .38, três pistolas de calibre 9mm, uma pistola calibre 380 e uma pistola calibre 6.35, além de balaclavas e outros equipamentos militares.

Ao serem questionados sobre a invasão e ameaça, os suspeitos afirmaram que estavam concentrados em um acampamento distante cerca de seis quilômetros do local da abordagem. Na sequência, os policiais militares se deslocaram até a região informada e localizaram uma caminhonete Hilux sem ocupantes.

Em buscas pelo local, a PM encontrou mais 618 munições para calibre 9mm, 175 munições de calibre 22, 119 munições de calibre 12, entre outras munições de diversos calibres, além de 31 rádios comunicadores.

Diante dos fatos, todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade de Feliz Natal, junto com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.