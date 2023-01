Quatro homens, com idades entre 19 e 26 anos, foram presos pela Polícia Militar por formação de quadrilha e porte ilegal de arma, na madrugada desta terça-feira (17.01), em Sorriso. Com os suspeitos, que confessaram estarem se preparando para cometer um homicídio, a PM apreendeu armas de fogo, munições e galões de defensivos agrícolas.

Por volta de 00h50, a equipe da Força Tática em patrulhamento pelo bairro Jardim Primavera se deparou com dois homens que agiam de forma suspeita e saíram correndo ao visualizarem a viatura policial. De imediato, os policiais começaram a acompanhar os suspeitos e viram que eles jogaram objetos no chão durante a fuga.

Poucos metros depois, a dupla foi abordada pela equipe. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao serem questionados sobre os objetos jogados durante a fuga, os suspeitos afirmaram que se tratavam de armas de fogo. A PM então encontrou uma pistola e um revólver calibre .38, bem como munições para o armamento.

Durante a abordagem à dupla, um carro Gol azul que estava nas proximidades fugiu em alta velocidade. Devido a atitude suspeita, a equipe da Força Tática solicitou apoio dos policiais militares do 12º BPM, que iniciaram diligências em buscas do veículo.

A equipe do 12º BPM localizou um veículo no bairro Topázio com as mesmas características repassadas pela Força Tática, com dois ocupantes. Foi iniciado acompanhamento ao veículo, sendo abordado pela PM na sequência.

Em vistoria veicular, os policiais militares encontraram carregadores de pistola e munições. Ao serem perguntados sobre as armas de fogo, um dos suspeitos afirmou ter uma espingarda em sua residência e que teria dispensado um revólver calibre .38 durante a fuga. A PM foi ao local informado e localizou o revólver.

Os suspeitos ainda afirmaram aos policiais militares que estariam se preparando para cometer um homicídio durante a madrugada. Os criminosos também disseram que estavam reunidos em uma residência, onde haveria outros materiais ilícitos.

No imóvel indicado, os policiais militares encontraram a espingarda do suspeito detido no veículo Gol, além de nove galões de defensivos agrícolas ( que os criminosos não indicaram a procedência), e três balanças de precisão.

Diante dos fatos, todos os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Sorriso para registro do boletim de ocorrência e demais providências. No local, foi identificado que todos os suspeitos tinham passagens policiais por crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio.