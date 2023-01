Em Cáceres/MT, durante atividade de fiscalização na BR 070, a PRF identificou um veículo com sinais identificadores adulterados. A ocorrência foi registrada nesta terça, dia 17. Durante o procedimento de fiscalização foi constatado que alguns elementos de identificação do veículo estavam com sinais de adulteração.

Após aprofundar a fiscalização, foi constatado que se tratava de um veículo roubado no Rio de Janeiro/RJ. Ao ser questionado, o condutor afirmou que trabalha com compra e venda de veículos e que havia adquirido o carro há aproximadamente uma semana.

Diante dos fatos, foi constatado, a princípio, o crime previsto no art. 180 do Código Penal: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

O veículo, assim como seus ocupantes, foram encaminhados para a Polícia Judiciária.