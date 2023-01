Ocorrência foi registrada no começo da manhã de quarta-feira (18)

A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos por violência doméstica na manhã de quarta-feira (18.01), em Sinop. O suspeito foi preso em flagrante após agredir sua esposa, no bairro Residencial São Francisco II.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por volta de 06h30 a equipe do 11º Batalhão recebeu denúncias via 190 sobre uma situação de violência doméstica. No local indicado, os policiais militares encontraram a vítima, de 28 anos, com aparentes lesões pelo corpo.

Em depoimento, a vítima afirmou que foi agredida com socos na costela e na boca após uma discussão com o marido, que teria fugido. A mulher ainda afirmou que são constantes as situações de briga e que teria sido agredida outras vezes pelo suspeito.

Os policiais militares iniciaram diligências em busca do suspeito e o localizaram nas proximidades da residência onde teria ocorrido o crime. De imediato, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da cidade para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.