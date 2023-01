Roupas, sapatos e acessórios subtraídos da empresa eram anunciados pelos suspeitos em um grupo de compra e venda pela internet

Um casal envolvido no furto de roupas e acessórios femininos em um estabelecimento comercial no município de Santana do Araguaia (PA) foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso, em ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), após troca de informações com as equipes do Polícias Civil e Militar do estado do Pará.

O homem de 36 anos e a mulher de 33 foram surpreendidos em posse de diversas mercadorias furtadas do estabelcimento e que estavam sendo comercializadas por meio de uma rede social da internet.

O furto na boutique de roupas localizada na região central de Santana do Araguaia (PA) ocorreu na madrugada de quarta-feira (18), quando o casal abriu a porta de vidro da loja e subtraiu diversos itens entre roupas, sapatos, bolsas, perfumes e bijuterias do estabelecimento.

Nas investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará, foi possível identificar que os suspeitos estavam em um veículo Corsa e que produtos furtados da loja estavam sendo comercializados em um grupo de compra e venda da cidade de Confresa.

Com base nas informações, as equipes policiais do estado do Pará entraram em contato com a Derf de Confresa, que imediatamente iniciou as diligências para localizar os envolvidos e recuperar a mercadoria furtada.

Nas investigações, os policiais conseguiram chegar ao endereço dos suspeitos, onde foram encontrados diversos itens subtraídos da boutique, entre roupas, sapatos, bolsas, perfumes e acessórios. Questionado, o casal confessou a autoria do furto.

Todo material encontrado com o casal foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos à Derf de Confresa, onde após serem interrogados pelo delegado da Derf de Confresa, Higo Rafael Ferreira, foram autuados em flagrante. Duas jovens que foram até o local após ver o anúncio dos produtos na rede social também foram conduzidas à delegacia como testemunhas.

"A prisão rápida do casal e recuperação dos bens graças a troca de informações da equipe da Delegacia de Santana do Araguaia com a Derf de Confresa. Por meio das redes sociais em que os suspeitos anunciaram os produtos conseguimos chegar ao local onde eles estavam comercializando os itens furtados", ressaltou o delegado.