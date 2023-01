Uma ação integrada entre a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher de 34 anos e dois homens, de 47 e 48 anos, e apreendeu 52 kg de cocaína, na noite desse domingo (22.01), no município de Canarana. A droga estava no fundo falso de uma carretinha puxada por um Uno dirigido pela suspeita.

Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Às 19h20, as equipes das polícias que faziam barreiras na MT-020 abordaram dois veículos, sendo o Uno com o reboque e um Prisma com os dois homens.

A mulher disse que o Prisma tinha sido alugado por ela para que trabalhasse como motorista de aplicativo e apresentou um contrato de locação. Já os outros dois suspeitos disseram que não conheciam essa versão e se contradisseram.

Os suspeitos e os veículos foram encaminhados para a sede da Companhia de PM de Canarana. No local, foi realizada uma vistoria minuciosa nos carros e identificado que o reboque do Uno estava com um fundo falso.

Os policiais retiraram o fundo falso e encontraram 49 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando os 52 kg de drogas. Ao serem perguntados, os suspeitos afirmaram que sabiam do transporte do entorpecente e que o Prisma seguia junto para fazer a escolta.

Os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia junto com o material aprendido.