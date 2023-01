Pinturas em muros de residência, postes e paredes de locais públicos foram apagadas ou encobertas

O 12º Batalhão de Polícia Militar de Sorriso realizou uma ação integrada pela Operação Ordem Pública, nesta quinta-feira (25.01), no município, para combater atos de vandalismo, apologia ao crime e organizações criminosas. A ação contou com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Prefeitura Municipal de Sorriso.

Pinturas em muros de residência, postes e paredes de locais públicos foram apagadas ou encobertas.

O comandante em exercício do Batalhão, tenente-coronel Jucimar Inácio de Moraes, afirma que a iniciativa busca atender a população e coibir o vandalismo e pichação em locais públicos, além de levar a maior sensação de segurança para a população.

“É uma ação contínua desenvolvida há algum tempo aqui em Sorriso e nós continuaremos com essas operações, desobstruindo o vandalismo de organizações criminosas para que a população possa ficar mais tranquila e continuar confiando no trabalho desenvolvido pela Polícia Militar”, afirma o tenente-coronel.

O trabalho foi desempenhado pelas equipes de serviço da Polícia Militar, do Ciopaer e da equipe de pintura da Secretaria de Obras da Prefeitura de Sorriso.

Pichação é crime definido no artigo 65 da Lei 9.605/98, conhecida como lei de crimes ambientais. A pena é de detenção de três meses a um ano e multa.