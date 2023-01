A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na tarde desta quinta-feira (26.01), em Cuiabá, a Operação Fake Promises para cumprir 25 mandados judiciais contra membros de um grupo envolvido em venda de consórcios falsos de imóveis e veículos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Estelionatos e Outras Fraudes da Capital.

São 13 mandados de prisão preventiva e 12 de buscas e apreensão, em sete endereços dos investigados, em Cuiabá. Também é feita busca e apreensão em salas comerciais nos edifícios Palácio do Comércio, Maruanã e Top Tower, também na Capital.

As ordens judiciais incluem ainda sequestro de valores em contas dos investigados. De acordo com a delegada Judá Maali Marcondes, que coordena a investigação, os golpistas atraíam as vítimas por meio de redes sociais anunciando créditos contemplados. Contudo, depois que as vítimas assinavam os contratos descobriam que se tratavam de consórcios de imóveis, veículos, terrenos, entre outros.

A investigação apurou ainda que os golpistas afirmavam que os consórcios seriam de empresas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, porém, a Delegacia de Estelionatos fez contato com as Polícias Civis dos estados e descobriu que não havia nenhuma empresa registrada.

Participam da Operação Fake Promises 64 policiais da Diretoria Metropolitana (delegacias de Estelionato, de Homicídios, de Roubos e Furtos de Cuiabá, de Roubos e Furtos de Veículos) e da Diretoria de Atividades Especiais (Gerência de Operações Especiais e Delegacia de Repressão a Entorpecentes).