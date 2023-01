Mais de 30 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Civil, no final da manhã desta terça-feira (31.01), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop.

Um homem, de 27 anos, flagrado em posse dos produtos foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando.

As diligências iniciaram após os policiais da Derf Sinop receberem informações de que o suspeito estava em posse do material ilícito em sua residência. No local, os policiais encontraram o suspeito em frente da casa, saindo de bicicleta, ocasião em que foi realizada sua abordagem.

Durante conversa com os policiais, o suspeito disse que não era usuário de drogas e nem atuava no comércio de entorpecentes, mas confessou que possuía cigarros em sua residência. Em cima de um guarda-roupas, os policiais localizaram 33 caixas de cigarro, com escrita estrangeira, provavelmente trazidos do Paraguai.

Questionado sobre a origem do produto, o investigado disse que havia comprado de uma pessoa (a qual ele não soube dizer o nome) pelo valor de R$ 2 mil. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Derf e após ser interrogado, pelo delegado Victor Hugo Caetano, foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando.