Policiais militares da Força Tática, do 20º Batalhão, apreenderam, na manhã de ontem quarta-feira (01.02), duas pistolas, 338 munições e quatro carregadores e prenderam um homem, de 52 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida JK, em frente ao Parque de Exposições de Juína.

Por volta das 10 horas, a equipe realizava um bloqueio de trânsito, momento em que o suspeito, que conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, branca, ao avistar a presença da polícia, realizou uma frenagem busca e tentou fugir do local.

Durante abordagem, os militares encontraram em cima do banco do passageiro uma pistola calibre 9 milímetro carregada com oito munições.

Questionado sobre o armamento, o suspeito afirmou que não teria o registro e que dentro de uma mochila no carro havia mais munições e uma outra pistola.

A equipe encontrou cerca de 338 munições, de 9, 38 e 22 calibres, além de duas pistolas, uma calibre 9 e outra 22 e quatro carregadores. O suspeito não afirmou a origem e destino dos armamentos. O condutor e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.