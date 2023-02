Aprimeira ocorrência foi registrada na madrugada de quinta (02), realizando atividade de policiamento na BR 364, em Rondonópolis, equipe PRF identificou um carregamento de madeira sendo transportado de modo contrário à legislação vigente.

Em procedimento de identificação detalhado, a equipe policial constatou divergência na documentação apresentada e volumetria declarada. No total, 56,65 metros cúbicos foram apreendidos.

Na segunda ocorrência, registrada na tarde do dia 02 em Guarantã do Norte, BR 163, equipe PRF encontrou divergências durante análise preliminar da documentação apresentada. Ao se conferir o produto florestal transportado, verificou-se que esse também era diferente do que estava declarado. Ao todo 29,48 metros cúbicos foram apreendidos.

Nas duas ocorrências foi constatado, a princípio, a infração penal de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida. O material florestal foi retido para inspeção dos órgãos ambientais e da justiça para posterior destinação.