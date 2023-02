Na madrugada de sábado (04) no município de Itiquira/MT, BR 163, equipe PRF deu ordem de parada a um caminhão que estava com dois indivíduos na cabine. No momento da abordagem, a equipe identificou, também, dois menores de idade no interior da cabine e percebeu um forte odor de “maconha”. Foram identificadas a presença de malas contendo 64 tabletes da droga.

Ao todo, 63 kg do ilícito foram apreendidos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos por serem, a princípio, autores dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor.

Os detidos foram, com o material apreendido, entregues à Polícia Judiciária em Rondonópolis/MT para as providências que o caso requer.