Adolescente de 13 anos afirmou à mãe que suspeito o amarrou em uma árvore e o estuprou

Um homem de 52 anos foi preso por policiais militares da 13ª Companhia Independente, na noite desta segunda-feira (06.02), suspeito por estupro de vulnerável contra um jovem de 13 anos, e porte ilegal de arma de fogo, na rua das Arrudas, em Guarantã do Norte (709 km de Cuiabá).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima procurou a equipe para denunciar o vizinho suspeito de estuprar o menor.

A mãe contou que pediu para que o filho pegasse um potinho de comida e colocasse no quintal. Após meia hora, o menino voltou levantando a calça, dizendo que foi estuprado e amarrado em uma árvore pelo suspeito.

Ela foi até uma delegacia para registrar o caso e, no caminho, encontrou com o suspeito andando na rua vestido apenas com uma cueca.

Os militares foram até a casa do suspeito, que negou as acusações. Em vistoria no local, a equipe encontrou uma espingarda tipo cartucheira. O homem afirmou não possuir documentação do armamento. Ele foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.