Policiais militares foram ao local para atender denúncia de perturbação do sossego e tráfico de drogas

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem de 18 anos pelos crimes de tráfico de drogas e perturbação do sossego alheio na madrugada desta quarta-feira (08.02), em Sinop. Com o suspeito, que se apresentou como gerente de uma tabacaria, a PM apreendeu quantidades de diversos tipos de entorpecentes.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 11º BPM foi acionada via 190 para verificar uma situação de perturbação de sossego em uma tabacaria, no bairro Jardim das Violetas. Segundo a denúncia, no local estaria ocorrendo desordem e comércio ilícito de entorpecentes.

Diante da situação relatada, foram acionadas todas as equipes de serviço. Na sequência, os policiais militares se deslocaram para o endereço informado e realizaram abordagem a todos os indivíduos que estavam no estabelecimento.

Ao abordarem e revistarem o gerente do local, os militares encontraram 30 porções de substância análoga a maconha, uma cartela de LSD, 11 frascos de lança-perfume e porções de maconha. Também foi apreendido um aparelho de som, que estava sendo utilizado no local.

Em seguida, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sinop, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.