Uma jovem de 23 anos, que não teve sua identidade divulgada, denunciou que foi agredida por um homem de 35 anos, com quem mantém um relacionamento, na madrugada deste sábado (11) em Alta Floresta. A vítima disse que veio do Rio Grande do Sul para ficar com o suspeito e só aqui descobriu que ele já era casado.

De acordo com informações da Polícia Militar a agressão ocorreu por volta das 2h40 de hoje (11). Uma equipe foi acionada e conversou com a vítima, que relatou que há pouco mais de um mês veio do Rio Grande do Sul, trazida pelo suspeito, após terem iniciado um relacionamento amoroso.

No entanto, o homem haviam ocultado dela que já era casado, só revelando isso quando já estavam em Alta Floresta. Apesar dos empecilhos, o relacionamento continuou e a vítima começou a conviver com o suspeito e também com a esposa dele.

Na madrugada de hoje eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas e, após ofensas, o suspeito começou a agredir a vítima com tapas e puxões de cabelo. Após as agressões o homem fugiu do local.

Os policiais não localizaram o suspeito, mas deram assistência à vítima, que disse que queria ir para outro lugar, para ficar na casa de conhecidos. Ela foi orientada a procurar a delegacia para fazer a representação contra o homem.