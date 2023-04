Um homem de 30 anos é acusado de cometer vários crimes contra a própria mulher. Ele foi preso no domingo à noite após ser acusado de agredir, ameaçar e ainda manter a vítima em cárcere privado por cerca de dois dias.



No sábado segundo informações, ele teria batido na esposa que tentou sair de casa, mas foi impedida pelo agressor. A vítima contou ainda que foi empurrada na parede e bateu sua cabeça. Não bastasse, no dia seguinte as agressões continuaram e em dado momento o marido da mulher teria pego uma faca e colocado em seu pescoço, a ameaçando de morte.



Como no dia anterior, a vítima contou que tentou fugir, mas a casa foi trancada, que iria chamar a polícia, mas o telefone foi lhe tomado. Porém, um irmão acabou acionando a PM que foi até o endereço. Só a residência estava trancada e foi necessário pedido insistente para o suspeito abrir a porta e assim a vítima ser libertada.



O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso no final de semana foi acompanhado pela delegada plantonista, Paula Moreira.