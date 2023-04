Equipe PRF recuperou na manhã de hoje (26), na BR 163 em Sinop-MT, um veículo com Boletim de Ocorrência por queixa de apropriação indébita. Durante a abordagem, a motorista informou aos policiais que havia recebido o veículo do seu ex-marido e que estava com o veículo há aproximadamente 5 anos, não tendo conhecimento da situação.

Ao consultar os sistemas disponíveis, os policiais constataram que o veículo, de propriedade de uma locadora de carros, possuía registrado um boletim de ocorrência da data de 21/03/2017, por queixa de apropriação indébita, na Delegacia do Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais-PR.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida à Polícia Judiciária de Sinop-MT para as providências julgadas cabíveis, a princípio, por receptação e apropriação indébita de veículo.