Com o suspeito foram apreendidas porções de maconha e pasta base, além de máquina de cartão utilizada para a venda da droga

Investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop resultaram, na quarta-feira (26.04), na prisão em flagrante de um homem suspeito de atuar com tráfico de drogas na região de uma chácara de lazer, no bairro São Cristóvão 2, em Sinop.



Durante o monitoramento do local, os policiais flagraram o suspeito realizando o comércio de entorpecente em frente a sua residência, no momento em que entregava algo a um possível usuário e em seguida, concluía a venda utilizando uma máquina de cartão



Após a venda ser concluída, os policiais abordaram o suspeito que confessou fazer a comercialização de drogas em sua residência. Durante buscas no interior de casa, a equipe encontrou 12 porções de maconha e sete de pasta base de cocaína, escondidas dentro de uma panela e no guarda-roupa do suspeito. Na residência também foi apreendida uma máquinas de cartão e dois aparelhos celulares.



A droga e demais materiais relacionados ao comércio de entorpecentes foram apreendidos e o suspeito encaminhado à Derf de Sinop, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.