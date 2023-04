Suspeita confessou que receptava produtos dos crime cometidos por usuários de drogas

Policiais militares do 3º Comando Regional prenderam em flagrante uma mulher de 39 anos pelo crime de receptação, no final da tarde desta quarta-feira (26.04), em Sorriso. Na ação, a PM apreendeu diversas ferramentas produtos de furto, que seriam revendidas pela suspeita.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas sobre uma moradora do bairro Rota do Sol que estaria comercializando produtos furtados. Segundo as informações, a suspeita compraria os materiais de usuários de drogas e faria a revenda.

Os policiais militares se deslocaram até o endereço informado e encontraram um aglomerado de pessoas, que se dispersaram após visualizarem a viatura policial. No local, a suspeita se apresentou como proprietária do imóvel e levou a equipe da Força Tática até a residência.

Na área da casa, foi localizada uma mochila contendo ferramentas como parafusadeiras, marteletes, serras, niveladores e películas de vidro. Ao ser questionada sobre a denúncia de receptação, a mulher confessou a prática criminosa e que recebia os objetos de usuários de drogas.

Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Sorriso, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.