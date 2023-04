Fato ocorreu em Gaúcha do Norte nas primeiras horas da manhã de hoje (28.04) e contou com equipes da Força Tática e da Patrulha Rural

Uma tentativa de invasão de propriedade rural de Gaúcha do Norte foi frustrada pela ação rápida das forças de segurança do Estado. Dois invasores foram presos e duas armas de fogo (espingardas), 23 munições e quatro porções de droga (maconha) apreendidas. Os demais participantes, cerca de 12, foram retirados do local.



A ação ocorreu nas primeiras horas da manhã de hoje (28.04). Policiais do 11° Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste, sob o comando do coronel Fábio Bastos, entraram em ação imediatamente após serem comunicados da presença de um grupo de pessoas na propriedade.

O grupo se movimentava dentro das terras fazendo limpeza do solo, indicando o preparo para instalação de barracos. A repressão contou com equipes da Força Tática e da Patrulha Rural. O secretário de Segurança, coronel César Roveri, destaca que os serviços de inteligência, assim como os comandos das unidades policiais estão comprometidos com a política de tolerância zero às invasões de terras adotada pelo Governo do Estado.



Neste momento, os dois homens presos estão na delegacia sendo autuando em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Eles também responderão por liderar a tentativa de invasão de propriedade particular.