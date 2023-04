Policiais militares da Força Tática, da 26ª Companhia Independente apreenderam, na noite deste sábado (29.04), duas armas e dois tabletes de substância análogas à maconha, no bairro Parque das Araras, em Sinop. Na ação, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes.



Durante patrulhamento de rotina pela região, os militares receberam informações de que o suspeito estaria armado e comercializando entorpecentes em uma residência. As equipes saíram em diligência e identificaram o homem com um volume suspeito na cintura. Com ele, os policiais encontraram uma pistola de pressão 4.5 milímetro e uma porção de pasta base de cocaína.



Em buscas pelo local, os policiais ainda apreenderam uma arma de fogo tipo garruncha, R$ 140 em espécie, dois tabletes de maconha, uma balança de precisão, três rolos de papel insufilm e um celular.



Diante do flagrante, o homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.