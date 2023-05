Policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão apreenderam, neste domingo (30.04), 35 tabletes de maconha, quatro de cocaína, um de pasta base, duas pistolas e 27 munições, no bairro Nova Aliança, em Sorriso.



Os militares receberam informações de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na região e que utilizava o veículo Fiat Siena para fazer a entrega dos entorpecentes. O suspeito se deslocaria até a rodoviária, pois a carga era trazida de Cuiabá.



As equipes passaram a monitorar a residência apresentada na denúncia e constataram uma grande movimentação de pessoas em atitude suspeita. Em certo momento, o homem saiu do imóvel e foi até a rodoviária. No local, ele se encontrou com uma mulher, acompanhada por duas crianças, e entregou uma mala de viagem.



Após realizar acompanhamento do veículo do suspeito, os militares realizaram abordagem e encontraram uma bagagem com todo produto ilícito. Os militares acompanharam o suspeito até a residência e encontraram duas armas de fogo tipo pistola e diversas munições.

O suspeito e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.