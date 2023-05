Um homem de 43 anos decidiu sair com seu veículo após discutir com a esposa, nervoso, perdeu a direção do veículo, batendo em um muro de residência no bairro Vila Nova em Alta Floresta. Segundo o Boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem relatou que teria se desentendido com sua esposa e após uma discussão saiu com seu veículo em direção a rua Piracicaba no bairro Vila Nova, muito nervoso, perdeu a direção do veículo, bateu no muro da casa, derrubando uma parte do muro e o padrão de energia, atingindo ainda a residência.

Conforme a polícia militar ao chegar no local, o suspeito havia abandonado o veículo danificado no local,os policiais efetuaram a detenção do suspeito em sua casa. Em entrevista afirmou ter tomado três cervejas por volta das onze horas da manhã.

O suspeito recusou-se a fazer o teste de bafômetro na central de operações, imprimimos assim o auto de recusa, ainda no COPOM o suspeito assumiu junto a proprietária da residência os danos causados e que providenciará reparos.