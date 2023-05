Vídeo mostra momento em que a vítima fez o gesto. Suspeitos estão presos

A Polícia Civil concluiu que o jovem Pablo Ronaldo dos Santos, de 23 anos, foi sequestrado por integrantes da facção Comando Vermelho no dia 19 de abril, em Nova Ubiratã, após fazer um gesto com as mãos durante uma festa. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos envolvidos no crime foram presos e o caso já é tratado como homicídio.

Um vídeo registrou o momento em que Pablo faz o gesto. Na gravação, ele aparece em uma festa com amigos e, em determinado momento, vira para a câmera e, dançando, faz um sinal com os dedos que seria do Primeiro Comando da Capital (PCC) – facção rival a dos suspeitos do sequestro. Jovem, segundo delegado, não tem qualquer passagem criminal.

O jovem a família é de Pradópolis (SP) e diz que Pablo viajou para Mato Grosso a trabalho. Ele atuava como caldeireiro, em Nova Ubiratã. O delegado responsável pelo caso, Bruno França, informou que um segundo jovem teria sido sequestrado junto com Pablo, mas conseguiu escapar.