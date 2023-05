Mais de 20 anos esperando conseguir dinheiro para comprar um lar para ela e os filhos, mas acabou se tornando mais uma vítima de golpistas. Essa é a história de uma mulher de 47 anos, moradora de Alta Floresta, que trabalha como zeladora. Ela procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã de sexta-feira, 12 de maio, para prestar queixa de um golpe que levou e que só se deu conta quando tinha transferido R$ 150 mil para o criminoso.

De acordo com ela, esperava resolver uma questão financeira há muitos anos, desde quando ficou viúva. Mas sempre sonhou um dia pegar o pouco que iria lhe sobrar e comprar uma casa onde viveria melhor com os filhos. A oportunidade apareceu há pouco tempo e a zeladora que mora de aluguel, saiu a procura da casa. Foi quando surgiu um contato de um homem de nome Mário. Passaram a negociar uma residência no bairro Bom Pastor. Ela chegou a ir ao local, ver o imóvel.

Mas o golpista logo pediu uma segurança do negócio, uma entrada no valor de R$ 40 mil que ela logo fez. Depois ela transferiu mais R$ 60 mil e uma terceira transação, de 50 mil. Só que quando foi perceber, era tarde. “Fui até a casa buscar a chave, mas lá um homem – dono da casa – disse que não tinha vendido casa nenhuma”, contou a vítima que entrou em desespero.

A Polícia Civil registrou a queixa, pegou os números do telefone e suposto nome da pessoa que entrou em contato com a zeladora, além dos dados bancários, mas até o momento ela não conseguiu recuperar nada do dinheiro.